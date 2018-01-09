Загадочный праздник Святки
С 9 по 18 января в рамках культурно-образовательной программы «Гажа луд» («Весёлая поляна») Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка проводит театрализованные экскурсии «Святочные гуляния!». Святки – период от Рождества до Крещения. С незапамятных времён Святки особо отмечались нашими предками, проводились игры, песни, колядки, гадания. Желающих окунуться в атмосферу загадочного праздника ждут в доме-музее П.И. Субботина-Пермяка.
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