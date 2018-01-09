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Коми-пермяков приглашают на Васильев вечер →
Выпуск от 9 января 2018 года.
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Загадочный праздник Святки
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Вести. Кудымкар 10.01.2018
Коми-пермяков приглашают на Васильев вечер
Вести Кудымкар 09.01.2018
Новости Перми и Пермского края от журналистов редакции "Вести Пермь"
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К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Загадочный праздник Святки
Святки - время узнать свою судьбу
Новогодний марафон в Кудымкаре
Пожары: новогодняя статистика шокирует
Детский сад как подарок к Новому году
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