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Коми-пермяков приглашают на Васильев вечер

вечер

Коми-Пермяцкий этнокультурный  центр  приглашает  всех на фестиваль-конкурс зимних обрядов народов Пермского края «Василей рыт» («Васильев вечер»), который  состоится  13 января. В этом году фестиваль посвящён словесно-песенному жанру обрядовых действий народов Пермского края. К этому направлению можно отнести: песни (ритуальные, величальные, заклинательные, обходные, лирические, игровые, хороводные), колядки, причитания, заклички, заговоры, считалки, приговорки. Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля состоится методический семинар на тему словесно-песенной обрядовой культуры народов Прикамья с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой древней и новой истории России Пермского государственного университета Георгия  Чагина и кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Института развития образования Пермского края Татьяны Голевой. Программа фестиваля также предполагает проведение святочных гаданий, характерных для той или иной местности.


Опубликовано: 10.01.2018 в 16:03 в рубрике - Новости

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