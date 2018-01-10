Коми-пермяков приглашают на Васильев вечер

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр приглашает всех на фестиваль-конкурс зимних обрядов народов Пермского края «Василей рыт» («Васильев вечер»), который состоится 13 января. В этом году фестиваль посвящён словесно-песенному жанру обрядовых действий народов Пермского края. К этому направлению можно отнести: песни (ритуальные, величальные, заклинательные, обходные, лирические, игровые, хороводные), колядки, причитания, заклички, заговоры, считалки, приговорки. Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля состоится методический семинар на тему словесно-песенной обрядовой культуры народов Прикамья с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой древней и новой истории России Пермского государственного университета Георгия Чагина и кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Института развития образования Пермского края Татьяны Голевой. Программа фестиваля также предполагает проведение святочных гаданий, характерных для той или иной местности.