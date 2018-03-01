2018 - год волонтерского движения
2018 год объявлен годом волонтерского движения. В рамках этого направления отделом муниципального контроля Кудымкара была проведена акция «Твори добро». Совместно со студентами-волонтёрами из Коми-Пермяцкого политехнического техникума была оказана помощь пожилым и одиноким людям по очистке прилегающих территорий от снега, а также подсыпаны песко-соляной смесью дорожки на мемориале Памяти Героев коми-пермяков. Такие акции будут проводиться систематически, ближайшая запланирована на апрель. Ветераны, пожилые людей, которым нужна помощь волонтеров по очистке территорий от снега, могут позвонить по телефону отдела муниципального контроля в Кудымкаре: 4-81-91.
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