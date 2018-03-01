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← Вести Кудымкар 28.02.2018

2018 - год волонтерского движения

 волонтеры

2018 год объявлен годом волонтерского движения. В рамках этого направления  отделом муниципального контроля Кудымкара была проведена  акция «Твори добро». Совместно со студентами-волонтёрами из Коми-Пермяцкого политехнического техникума была оказана помощь пожилым и одиноким людям по очистке прилегающих территорий от снега, а также подсыпаны  песко-соляной смесью  дорожки на  мемориале  Памяти  Героев коми-пермяков. Такие акции будут проводиться систематически, ближайшая запланирована на апрель. Ветераны, пожилые  людей, которым нужна  помощь  волонтеров  по  очистке  территорий  от  снега, могут  позвонить  по телефону  отдела  муниципального контроля в Кудымкаре: 4-81-91.


Опубликовано: 01.03.2018 в 16:35 в рубрике - Новости

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