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Бассейну в Кудымкаре исполнилось 10 лет

бассейн

Бассейну в Кудымкаре исполнилось 10 лет.  Этот  спортивный объект  необычайно  востребован и популярен  в  окружном  центре.  Здесь  занимаются  горожане    всех  возрастов.  Юбилей   комплекса – значимое  событие   для  всего города. 

Здесь проводятся спортивные соревнования разных уровней, работают спортивные секции по плаванию, которые позволяют кудымкарским ребятишкам не только освоить данный вид спорта, но и добиваться достойных спортивных результатов. Настоящее и будущее бассейна - его сплоченный и дружный коллектив, профессиональный тренерский состав - залог развития будущих звезд плавания.


Опубликовано: 05.03.2018 в 16:16 в рубрике - Новости

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