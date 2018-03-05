Бассейну в Кудымкаре исполнилось 10 лет
Бассейну в Кудымкаре исполнилось 10 лет. Этот спортивный объект необычайно востребован и популярен в окружном центре. Здесь занимаются горожане всех возрастов. Юбилей комплекса – значимое событие для всего города.
Здесь проводятся спортивные соревнования разных уровней, работают спортивные секции по плаванию, которые позволяют кудымкарским ребятишкам не только освоить данный вид спорта, но и добиваться достойных спортивных результатов. Настоящее и будущее бассейна - его сплоченный и дружный коллектив, профессиональный тренерский состав - залог развития будущих звезд плавания.
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