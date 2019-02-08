«Лён вежалун» укрепляет этнический комфорт
Праздник льна "Лён вежалун" Коми-Пермяцкого этнокультурного центра отмечен дипломом Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт». Конкурс проводился при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. На конкурс были представлены как реализованные проекты, так и проекты, предлагаемые к реализации.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар 07.02.2019
Коми-Пермяцкий драматический театр отправился на большие «детские гастроли»
Вести Кудымкар 06.02.2019
Вести Кудымкар 05.02.2019
Вести Кудымкар 04.02.2019
Вести Кудымкар 31.01.2019
Вести Кудымкар 30.01.2019
Вести Кудымкар 29.01.2019
Вести Кудымкар 28.01.2019
Вести Кудымкар 24.01.2019
Добавить комментарий: