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← Вести Кудымкар 07.02.2019

«Лён вежалун» укрепляет этнический комфорт

Лён

Праздник льна "Лён вежалун" Коми-Пермяцкого этнокультурного центра отмечен дипломом  Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт».  Конкурс проводился при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. На конкурс были представлены как реализованные проекты, так и проекты, предлагаемые к реализации. 


Опубликовано: 08.02.2019 в 12:00 в рубрике - Новости

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