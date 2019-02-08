«Лён вежалун» укрепляет этнический комфорт

Праздник льна "Лён вежалун" Коми-Пермяцкого этнокультурного центра отмечен дипломом Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт». Конкурс проводился при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. На конкурс были представлены как реализованные проекты, так и проекты, предлагаемые к реализации.