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Налево нельзя

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налево

В Кудымкаре жители целого микрорайона получили неприятный сюрприз от дорожников и местных властей. После ремонта на асфальт нанесли новую разметку, которая теперь напрочь запрещает поворот налево. Теперь, чтобы свернуть к себе во двор, части водителей приходится разворачиваться на следующем перекрестке или грубо нарушать, рискуя кошельком и правами. Раздосадованные автолюбители решили, что это дорожники что-то напутали и поспешили в администрацию Кудымкара, чтобы попросить защиты у чиновников. Но там ответили, что именно так все и задумывалось.

Татьяна Чугаева, пресс-секретарь администрации г. Кудымкара: "Дорожная разметка была нанесена в соответствии с проектами организации дорожного движения, которые ранее были направлены на согласование в отдел ГИБДД".

 


Опубликовано: 28.08.2018 в 10:13 в рубрике - Новости

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