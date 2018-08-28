Налево нельзя

В Кудымкаре жители целого микрорайона получили неприятный сюрприз от дорожников и местных властей. После ремонта на асфальт нанесли новую разметку, которая теперь напрочь запрещает поворот налево. Теперь, чтобы свернуть к себе во двор, части водителей приходится разворачиваться на следующем перекрестке или грубо нарушать, рискуя кошельком и правами. Раздосадованные автолюбители решили, что это дорожники что-то напутали и поспешили в администрацию Кудымкара, чтобы попросить защиты у чиновников. Но там ответили, что именно так все и задумывалось.

Татьяна Чугаева, пресс-секретарь администрации г. Кудымкара: "Дорожная разметка была нанесена в соответствии с проектами организации дорожного движения, которые ранее были направлены на согласование в отдел ГИБДД".