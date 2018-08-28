Вести Кудымкар 28.08.2018
Выпуск 28 августа 2018 г. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».
Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.
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