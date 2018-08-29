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Королевский гриб: Коми-пермяки открыли сезон сбора рыжиков

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рыжик

10 дней осталось до старта самого грибного фестиваля года в Пермском крае – «Ай, да рыжик». Королевский гриб, наконец, появился в полях и лесах. А значит, угощение на праздник обеспечено, да и зимой будет чем полакомиться.

Сезон сбора рыжиков начался, смело заверяет Татьяна Ярусова. На зиму заготовки сделать хватит. На тихой охоте третий день и каждый раз полное ведро.

Бывалые любители тихой охоты говорят, что если сохранится сухая погода, то количество грибов будет на том же уровне, что и сейчас. Чтобы найти такой красивый гриб, выходят на заброшенные поля, которые зарастают соснами.Такие места считаются самыми лучшими для сбора.

Между тем, на рыночных прилавках рыжиков нет. В основном предлагают красноголовики, которых нынче немного, оттого и цены высокие.

грибы

Светлана Белоусова: "Кучка 100 рублей. Потому грибов мало, возим только мы с нашей стороны".

Может,  на рынке грибов нет из-за того, что люди спешат сделать заготовки для себя. Одно из самых вкусных блюд - солёные рыжики.

соленые рыжики

К грибам добавляют хреновый лист, чеснок, укроп и, конечно, соль. Закрывают крышкой и дают постоять в течение нескольких дней. Потом раскладывают в банки.

Рыжик называют королевским грибом. Он всегда был в почёте у коми-пермяков. Здесь ему и праздник придумали под названием «Ай, да рыжик», нынче он пройдёт 8 сентября.

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 29.08.2018 в 11:15 в рубрике - Новости

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