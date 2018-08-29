Королевский гриб: Коми-пермяки открыли сезон сбора рыжиков
10 дней осталось до старта самого грибного фестиваля года в Пермском крае – «Ай, да рыжик». Королевский гриб, наконец, появился в полях и лесах. А значит, угощение на праздник обеспечено, да и зимой будет чем полакомиться.
Сезон сбора рыжиков начался, смело заверяет Татьяна Ярусова. На зиму заготовки сделать хватит. На тихой охоте третий день и каждый раз полное ведро.
Бывалые любители тихой охоты говорят, что если сохранится сухая погода, то количество грибов будет на том же уровне, что и сейчас. Чтобы найти такой красивый гриб, выходят на заброшенные поля, которые зарастают соснами.Такие места считаются самыми лучшими для сбора.
Между тем, на рыночных прилавках рыжиков нет. В основном предлагают красноголовики, которых нынче немного, оттого и цены высокие.
Светлана Белоусова: "Кучка 100 рублей. Потому грибов мало, возим только мы с нашей стороны".
Может, на рынке грибов нет из-за того, что люди спешат сделать заготовки для себя. Одно из самых вкусных блюд - солёные рыжики.
К грибам добавляют хреновый лист, чеснок, укроп и, конечно, соль. Закрывают крышкой и дают постоять в течение нескольких дней. Потом раскладывают в банки.
Рыжик называют королевским грибом. Он всегда был в почёте у коми-пермяков. Здесь ему и праздник придумали под названием «Ай, да рыжик», нынче он пройдёт 8 сентября.
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