Вести Кудымкар 29.08.2018

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Кудымкар

Выпуск 29 августа 2018 г. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.

 

Опубликовано: 30.08.2018 в 08:45 в рубрике - Новости

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← Королевский гриб: Коми-пермяки открыли сезон сбора рыжиков

Вести Кудымкар 30.08.2018 →

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