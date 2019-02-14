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← Вести Кудымкар 13.02.2019

Косинский район отмечает юбилей

Косинский район

Косинский район Коми округа отмечает 95 лет со дня образования. Официально день рождения приходится на 27 февраля. Юбилей – это всегда подведение итогов, планы на будущее, время, чтобы вспомнить об исторических событиях, предшествовавших знаменательной дате, рассказать о людях, которые бескорыстно и преданно любят свою малую родину. Программа юбилейных мероприятий уже стартовала.

Эльвира Колегова, начальник отдела культуры администрации Косинского района: "Составлен и утвержден большой план мероприятий, которые посвящены юбилею района. В этот перечень пошли мероприятия администрации района, длинная вереница мероприятий от учреждений культуры, образования, спорта, местной газеты и общественных организаций. Все мероприятия в этом году пройдут под лозунгом "Наша Родина - Косинский район". В Культурно-досуговом центре состоятся дни истории Косинского района. Это будут площадки, где будут представлены гостевые выставки и размещены предметы прикладного мастерства, сувениры, блюда национальной кухни. На этих площадках будут проходить мастер-классы, выступления творческих коллективов, отсюда начнётся большая информационная выставка, посвященная 95-летию Косинского района. Выставки будут проходить по определённому графику, их результатом станет создание большой демонстрационной площадки в области повседневного труда и уникального творчества жителей района. 1 марта состоится ещё одно мероприятие, посвящённое празднованию юбилея, а в качестве подарка состоится большой праздничный концерт с участием гостей из Пермского края. Далее в марте и апреле запланированы проведения праздничных мероприятий по населенным пунктам района, где продолжатся встречи, вручение благодарностей и концертные программы".


Опубликовано: 14.02.2019 в 10:35 в рубрике - Новости

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← Вести Кудымкар 13.02.2019

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