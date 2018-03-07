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Коми-пермяки снимают ролики к юбилею Горького

ролики

Жителям Коми-Пермяцкого округа предлагается снять видеоролик по одному из произведений писателя Максима Горького, со дня рождения которого в этом году исполнится 150 лет.

«Видеоролик должен быть художественным, продолжительностью не более трех минут, - рассказывают в Коми-Пермяцком драматическом театре, который носит имя Максима Горького. Жанр ролика может быть любым: игровая короткометражка, интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм. Работы принимаются в театре  по 20 марта. Видео победителя покажут в театре 27 марта в день показа спектакля «Васса Железнова». Главный приз - сертификат на 5000 рублей от магазина компьютерной техники «Матрица».

 


Опубликовано: 07.03.2018 в 13:03 в рубрике - Новости

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← Вести Кудымкар 06.03.2018

Права инвалида защитила прокуратура →

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