Права инвалида защитила прокуратура
Житель деревни Мурмэс Юсьвинского района, инвалид I группы обратился с прокуратуру с иском о защите его прав на бесплатную доступную медицинскую помощь и охрану здоровья. 70-летний пенсионер нуждается в жизненной важной процедуре методом программного гемодиализа. Место проведения процедуры расположено в Кудымкаре более чем 100 км от места жительства пациента. До января 2018 года доставкой пациента в больницу, а также возмещением части расходов, занималась Юсьвинская районная больница. Однако в 2018 году медучреждение отказало инвалиду в предоставлении данной услуги, ссылаясь на отсутствие финансирования и возможности предоставления спецтранспорта. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, филиал Кудымкарского суда в селе Юсьва удовлетворил иск пожилого мужчины и обязал Юсьвинскую больницу возить пациента к месту проведения процедуры. Министерство здравоохранения Пермского края должно возмещать расходы медицинской организации на транспортировку инвалида.
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