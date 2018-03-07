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ГТО все возрасты покорны

ГТО

9-10 марта 2018 года в Кудымкаре состоится II региональный этап Зимнего фестиваля Комплекса ГТО в Пермском крае. Заявки на конкурс подали уже 24 муниципальных образования. Самому младшему участнику - 9 лет, самому старшему – 59.

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводится в России уже в третий раз. В Пермском крае его I этап прошёл в январе - феврале 2018 года. Все муниципальные образования смогли создать свои команды, в состав которых вошло по 8 человек. 

II региональный этап фестиваля пройдет 9 и 10 марта в Кудымкаре. Команды будут соревноваться в следующих дисциплинах: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на лыжах и стрельба. ГТО
В первый день фестиваля состоится торжественное открытие и спортивные состязания, а вечером участников ждет культурная программа - посещение Коми-Пермяцкого национального драматического театра. На второй день соревнований запланирован бег на лыжах на дистанции 1, 2, 3 и 5 км. 


Опубликовано: 07.03.2018 в 17:20 в рубрике - Новости

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