Кудымкар принимал Зимний фестиваль ГТО

С 9 по 11 марта впервые на территории Кудымкара прошел Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения. 36 команд, более 400 человек из всех уголков Прикамья приехали в Кудымкар для сдачи норм ГТО. Сдавали нормы на базе стадиона «Парма» и в зале Детско-юношеской спортивной школы 9 марта. 10 марта с 10 часов утра сдача норм ГТО по бегу на лыжах: 1, 2 и 5 км. Сдать нормы ГТО по бегу на лыжах жители Кудымкара могли и 11 марта с 11 часов на лыжной базе ДЮСШ. Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» прошел при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время».