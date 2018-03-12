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Кудымкар принимал Зимний фестиваль ГТО

ГТО

С 9 по 11 марта впервые на территории  Кудымкара прошел Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения. 36 команд, более 400  человек   из всех уголков Прикамья приехали в Кудымкар для сдачи норм ГТО. Сдавали нормы  на базе стадиона «Парма» и в зале Детско-юношеской спортивной школы 9 марта.  10 марта с 10  часов  утра  сдача норм ГТО по бегу на лыжах: 1,  2  и  5 км.    Сдать нормы ГТО по бегу на лыжах   жители  Кудымкара   могли и   11 марта с 11  часов  на лыжной базе ДЮСШ. Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» прошел при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время».


Опубликовано: 12.03.2018 в 13:04 в рубрике - Новости

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