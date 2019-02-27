Новый спортзал дал течь

Коммунальное ЧП случилось в селе Ленинск Кудымкарского района. В новеньком спортивном зале, который открыли буквально осенью прошлого года, потекла крыша.

Дочь Ольги Мехоношиной каждый день ездит на учёбу в село Ленинск. Там же занимается баскетболом в новеньком спорткомплексе. Но красивое новое здание нынче дало течь.

Ольга Мехоношина: «В данное время протекает, детям заниматься невоможно. Учитель физкультуры ходит целый урок со шваброй, вытирает воду».

Открыли спорткомплекс осенью прошлого года. Его с нетерпением ждали школьники всего района. Первую протечку обнаружили в декабре. А сейчас из-за теплой погоды ручьёв с потолка уже не счесть. На полу стоят тазики.

Каждый день в рабочее время здесь идут тренировки по баскетболу. Вечером спорткомплекс открыт для всех желающих. Постоянно в здании проходят соревнования Дождь с потолка ближе к весне здесь стал идти постоянно. Руководство школы боится, что с еще большим потеплением в зале станет заниматься опасно.

Между тем о протечке в администрации района знают. Специалисты уже выезжали, чтобы осмотреть кровлю. Исправлять ошибки будет подрядчик, ведь здание находится на гарантии. Правда, к работам смогут приступить только летом.

Валерий Климов, глава Кудымкарского муниципального района: «У нас есть смысл предъявить претензии. Выяснить, чья вина этих протечек, и обязательно их устранить, но уже в летнее время. Крыша бесчердачная, работы можно выполнить только в летнее время".

Поэтому до лета, видимо, придётся заниматься в протекающем спортзале. По словам Ольги Мехоношиной, главное, чтобы до этого никто из детей не поскользнулся на мокром полу.