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Новый спортзал дал течь

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спорткомплекс

Коммунальное ЧП случилось в селе Ленинск Кудымкарского района. В новеньком спортивном зале, который открыли буквально осенью прошлого года, потекла крыша.

Дочь Ольги Мехоношиной каждый день ездит на учёбу в село Ленинск. Там же занимается баскетболом в новеньком спорткомплексе. Но красивое новое здание нынче дало течь.

Ольга Мехоношина: «В данное время протекает, детям заниматься невоможно. Учитель физкультуры ходит целый урок со шваброй, вытирает воду».

Открыли спорткомплекс осенью прошлого года. Его с нетерпением ждали школьники всего района. Первую протечку обнаружили в декабре. А сейчас из-за теплой погоды ручьёв с потолка уже не счесть. На полу стоят тазики.

Каждый день в рабочее время здесь идут тренировки по баскетболу. Вечером спорткомплекс открыт для всех желающих. Постоянно в здании проходят соревнования Дождь с потолка ближе к весне здесь стал идти постоянно. Руководство школы боится, что с еще большим потеплением в зале станет заниматься опасно.

Между тем о протечке в администрации района знают. Специалисты уже выезжали, чтобы осмотреть кровлю. Исправлять ошибки будет подрядчик, ведь здание находится на гарантии. Правда, к работам смогут приступить только летом.

 Валерий Климов, глава Кудымкарского муниципального района: «У нас есть смысл предъявить претензии. Выяснить, чья вина этих протечек, и обязательно их устранить, но уже в летнее время. Крыша бесчердачная, работы можно выполнить только в летнее время".

Поэтому до лета, видимо, придётся заниматься в протекающем спортзале. По словам Ольги Мехоношиной, главное, чтобы до этого никто из детей не поскользнулся на мокром полу.

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 27.02.2019 в 14:09 в рубрике - Новости

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← Вести Кудымкар 26.02.2019

В Коми-Пермяцком округе объединяют больницы →

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