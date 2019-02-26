Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Вести Кудымкар 25.02.2019

Подсудимые врач и фельдшер принесли извинения матери погибшего ребенка

Смотреть

медики

В Кудымкарском суде гособвинитель попросил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно для врача и фельдшера Ошибской районной больницы. Медиков обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате которых умер двухгодовалый ребенок. По версии следствия мальчика в тяжелом состоянии должны были отвезти на скорой помощи в реанимацию в Кудымкар, но фельдшер неверно диагностировала заболевание и направила его в больницу села Ошиб, где отсутствовали необходимые лекарства и оборудование. Но и там врач тревогу бить не стал. Только через несколько часов, после ухудшения состояния ребенка, его повезли в окружную клинику, но было уже поздно.

Иван Радостев, государственный обвинитель: «Кроме этого государственное обвинение запрашивало дополнительное наказание в виде запрета заниматься медицинской деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи сроком на 2 года 6 месяцев. В том числе просило удовлетворить гражданский иск на сумму в 2 миллиона рублей».

Представитель больницы дефекты в лечении признал и частично согласился с финансовым иском, а именно с суммой в 500 тысяч рублей. Врач и фельдшер свою вину в судебных прениях не признали, однако принесли извинения матери погибшего ребенка.

 


Опубликовано: 26.02.2019 в 14:10 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 25.02.2019

Вести Кудымкар 22.02.2019

Куда пропал глава поселения, обвиняемый в браконьерстве?

Вести Кудымкар 21.02.2019

Гордость народа - родной язык

Вести Кудымкар 20.02.2019

Вести Кудымкар 19.02.2019

Коми-пермяки написали диктант на родном языке

Вести Кудымкар 18.02.2019

Ловись, рыбка, большая и маленькая!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 25.02.2019

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru