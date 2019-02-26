Подсудимые врач и фельдшер принесли извинения матери погибшего ребенка

В Кудымкарском суде гособвинитель попросил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно для врача и фельдшера Ошибской районной больницы. Медиков обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате которых умер двухгодовалый ребенок. По версии следствия мальчика в тяжелом состоянии должны были отвезти на скорой помощи в реанимацию в Кудымкар, но фельдшер неверно диагностировала заболевание и направила его в больницу села Ошиб, где отсутствовали необходимые лекарства и оборудование. Но и там врач тревогу бить не стал. Только через несколько часов, после ухудшения состояния ребенка, его повезли в окружную клинику, но было уже поздно.

Иван Радостев, государственный обвинитель: «Кроме этого государственное обвинение запрашивало дополнительное наказание в виде запрета заниматься медицинской деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи сроком на 2 года 6 месяцев. В том числе просило удовлетворить гражданский иск на сумму в 2 миллиона рублей».

Представитель больницы дефекты в лечении признал и частично согласился с финансовым иском, а именно с суммой в 500 тысяч рублей. Врач и фельдшер свою вину в судебных прениях не признали, однако принесли извинения матери погибшего ребенка.