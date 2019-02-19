Коми-пермяки написали диктант на родном языке

Елена Вилесова вместе с дочкой к диктанту на родном языке подходят серьезно. За пару дней начинают готовится и вспоминают все основные правила. Времени уходит много. Ведь только падежей в коми-пермяцком 17.

Елена Вилесова: «Я учила этот зык с удовольствием, читала много литературы. Я очень люблю свой коми-пермяцкий язык, и поэтому проверяю свои знания, не хочу их терять и хочу передать своим детям. В этом году надеемся на 5».

Проверить знания языка могли все желающие. Диктант проходил два дня. В первый писали текст из творчества коми пермяцкого писателя Тимофея Фадеева, во второй Валериана Боталова.

В Кудымкаре за два дня диктант написали более 100 человек. На территории Коми-Пермяцкого округа организовано 40 площадок, на территории России еще 6. Всего ожидается более 600 человек.

Диктант приурочен ко дню коми-пермяцкого языка, который был учрежден указом губернатор в феврале 2010 года. Нынче его пишу в третий раз. Площадки организованы в Перми, Березниках, Сыктывкаре, Москве.

Оцениваться работы будут по трехбальной системе. За диктант можно получить:Туяна, Пожис буржика, эдден бур.

Галина Гордеева, куратор диктанта на коми-пермяцком языке. «Эдден бур это очень хорошо, можно сказать пятёрка, туянэ - можно перевести так, что можно писать и так. И пожись буржика можно получше».

Все участники получат сертификаты, а тем, кто напишет на оценку "эдден бур" вручат книги коми-пермяцких авторов.