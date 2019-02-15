В Кудымкаре завершился ежегодный конкурс "Учитель года - 2019". Торжественное закрытие состоялось в актовом зале средней общеобразовательной школы №1. По итогам конкурсных испытаний награждены участники и призеры конкурса, а также объявлен абсолютный победитель конкурса "Учитель года - 2019". Им стала педагог-психолог средней общеобразовательной школы № 8" г. Кудымкара, Татьяна Скутарь.