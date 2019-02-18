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← В Кудымкаре завершился ежегодный конкурс «Учитель года - 2019»

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

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рыба

В Кудымкарском районе прошел конкурс рыбаков.  На реке Велва собрались профессионалы рыбной ловли  из Кудымкарского, Юсьвинского районов и Кудымкара.

Всего через 30 минут после старта - знатный улов.

Щуки, ерши, окуни, головли. Чтобы стать победителем, важен не только общий вес и количество. Номинаций и призов хватит на всех.

кубки

Призы учреждены  в нескольких номинациях - за самый большой улов, самую большую и самую маленькую рыбку. Кроме того будет определен самый быстрый участник, прорубивший лунку. Прошлогодний рекорд - 6 секунд.

Олег Тупицин, специалист по спорту Кудымкарского районного дома культуры: «Сегодня  собралось поучаствовать 20 команд - представители Кудымкарского района, также есть команда ветеранов, так  же театр у нас выступает. Это где-то 80 участников.Если не ошибаюсь, то это у нас рекорд по количеству участников».

уха

На ловлю всего отведено полтора часа. Абсолютные победители получат кубки за 1, 2, 3 место. Но для большинства участников главное не победа. Просто возможность провести время на свежем воздухе и каждого пришедшего угощали ухой, сваренной на костре.


Опубликовано: 18.02.2019 в 17:42 в рубрике - Новости

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← В Кудымкаре завершился ежегодный конкурс «Учитель года - 2019»

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