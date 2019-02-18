Ловись, рыбка, большая и маленькая!
В Кудымкарском районе прошел конкурс рыбаков. На реке Велва собрались профессионалы рыбной ловли из Кудымкарского, Юсьвинского районов и Кудымкара.
Всего через 30 минут после старта - знатный улов.
Щуки, ерши, окуни, головли. Чтобы стать победителем, важен не только общий вес и количество. Номинаций и призов хватит на всех.
Призы учреждены в нескольких номинациях - за самый большой улов, самую большую и самую маленькую рыбку. Кроме того будет определен самый быстрый участник, прорубивший лунку. Прошлогодний рекорд - 6 секунд.
Олег Тупицин, специалист по спорту Кудымкарского районного дома культуры: «Сегодня собралось поучаствовать 20 команд - представители Кудымкарского района, также есть команда ветеранов, так же театр у нас выступает. Это где-то 80 участников.Если не ошибаюсь, то это у нас рекорд по количеству участников».
На ловлю всего отведено полтора часа. Абсолютные победители получат кубки за 1, 2, 3 место. Но для большинства участников главное не победа. Просто возможность провести время на свежем воздухе и каждого пришедшего угощали ухой, сваренной на костре.
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