Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Вести Кудымкар 18.02.2019

Смотреть

Кудымкар

Выпуск 18 февраля 2019 года. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.


Опубликовано: 19.02.2019 в 09:36 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

В Кудымкаре завершился ежегодный конкурс «Учитель года - 2019»

Вести Кудымкар 14.02.2019

Косинский район отмечает юбилей

Вести Кудымкар 13.02.2019

Вести Кудымкар 12.02.2019

Вести Кудымкар 11.02.2019

«Лён вежалун» укрепляет этнический комфорт

Вести Кудымкар 07.02.2019

Коми-Пермяцкий драматический театр отправился на большие «детские гастроли»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru