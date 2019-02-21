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← Вести Кудымкар 20.02.2019

Гордость народа - родной язык

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Этнопроектирование

В Кудымкаре в рамках Межрегионального проекта «Гордость народа - родной язык» прошла Форсайт-сессия "Этнопроектирование". Руководители некоммерческих организаций, студенты, школьники обсудили, каким образом можно принять участие в федеральных программах по поддержке национальной культуры. Что нужно, чтобы сделать проект интересным и как получить средства на его реализацию.

Проект "Гордость народа" был инициирован в республике Коми молодёжной общественной организацией. Он посвящён дню коренных языков, который отмечается 21 февраля. Участникам в регионах предложили провести на выбор 11 разных мероприятий. Кроме форсайт-сессии в Кудымкаре пройдёт видеоэстафета - местные жители в социальных сетях выставляют видеоролики, где они поют на родном языке. Также прошли творческие встречи участников национального ансамбля "Шондибан" с учениками школ, где показали и рассказали о народных инструментах малого народа.


Опубликовано: 21.02.2019 в 15:06 в рубрике - Новости

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