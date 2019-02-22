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Куда пропал глава поселения, обвиняемый в браконьерстве?

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ГЛАВА РАЙОНА

Следственный комитет возбудил уголовное дело на главу Юксеевского сельского поселения за незаконную охоту. Скандал на всю страну разгорелся в январе после публикации в СМИ. Чиновник позировал на фото с убитыми медведем и рысью. После этого он решил подать в отставку, но потом заявление забрал.

Застать главу Юксеевского сельского поселения дома не удаётся. Окна занавешены, дверь никто не открывает.

В январе в сети появились фотографии, где глава поселения хвастается своей добычей. На одном снимке Василий Утробин сидит на убитом медведе рядом с берлогой, на другом держит убитую рысь. Тогда СМИ обвинили чиновника в браконьерстве.

ФОТО

Практически сразу после публикации фотографий Юксеевский глава решил подать в отставку, объяснив это серьезной болезнью и тяжёлым состоянием здоровья. Однако спустя несколько дней он забрал свое заявление и восстановился в должности главы.

Но и на рабочем месте Василия Утробина не оказалось. Кабинет пуст. По словам коллег, он до сих пор находится на больничном. Вместе с супругой уехал проходить лечение в Перми, в какой больнице не знают, и вернется, видимо, нескоро.

Алевтина Минина, заместитель главы Юксеевского сельского поселения: "Он вышел на больничный в связи с тем, что появились фотографии? Нет, он болеет уже давно, давно".

Вновь занять пост уговорил Василия Утробина глава района, а после его решение официально поддержал районный совет депутатов. Возглавлял поселение Утробин в течение 20 лет.

Александр Юркин, глава Кочёвского муниципального района: "Я с ним поговорил, действительно, может быть, это сгоряча, он принял такое решение. Отозвал свое первое заявление об отставке".

ГЛАВА

А вот в самом Юксеево с решением депутатов не все жители согласны. Бывшие коллеги вспоминают, как юксеевский глава хвастался своей охотой.

Елена Сизова, жительница села Юксеево: "Он хвастался тем, что с пермскими чиновниками попали на тропу, куда выходят лоси, и убивали их".

 Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением особо крупного размера», наказание по которой от штрафа в полмиллиона рублей до лишения свободы сроком до 5 лет.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Назначены и будут проведены необходимые экспертизы, исходя из выводов, которых будет принято соответствующее процессуальное решение, как по факту незаконной охоты, так и в отношении лиц, причастных к этим событиям".

Пока же Василий Утробин находится на посту главы сельского поселения, несмотря на больничный ему начисляется зарплата. В месяц это около 75 тысяч рублей.


Опубликовано: 22.02.2019 в 11:55 в рубрике - Новости

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