В Коми-Пермяцком округе объединяют больницы

Продолжаются объединительные процессы в здравоохранении Коми округа. На днях одним юрлицом стали окружная больница, городская поликлиника и Кудымкарская районная больница. Еще два медучреждения - Юрлинская ЦРБ и детская городская поликлиника Кудымкара - вошли в состав Больницы Коми-Пермяцкого округа.

О перспективах объединения, о том, как это отразится на работе медперсонала и самих медучреждениях рассказал главный врач Больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Лопатин: "Прежде всего, это связано с тем, чтобы была более доступная медицинская помощь населению. Перспективы детской краевой поликлиники в конечном счёте, это будет окружная детская поликлиника. С этой целью планируется начало строительства детской поликлиники, предварительно на май месяц. Юрлинская Центральная районная больница накапливает кредиторскую задолженность и не может эффективно использовать свои площади. Здесь страдает в полном объёме как закупка лекарственных средств для пациентов, так и заработная плата медицинских работников. В ближайшее время будут происходить кадровые изменения, медицинский персонал это никоим образом не коснется. Путём освободившихся неиспользованных площадей, приведения в нормативное состояние штатного расписания мы сможем сэкономить средства, которые пойдут на покупку лекарственных средств и повышение заработной платы медицинским работникам. Согласно дорожной карты, согласно указам президента и распоряжениям губернатора Пермского края".