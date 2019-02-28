Настоящее бедствие: село Юсьва с 2007 года живет без очистных сооружений
Настоящее бедствие разразилось в селе Юсьва. В краевой инспекции экологического контроля заявили, что проверка показала - происходит тотальное загрязнение окружающей среды.
Черный поток идет из очистных сооружений прямо в реку Юсьва. В течение нескольких дней сюда вывозили отходы. Вывозить нечистоты стали к местным очистным сооружениям. Правда, они не работают с 2007 года, и вывоз каких-либо отходов сюда запрещен.
Все отходы из Юсьвинской канализации попадают на неработающие очистные сооружения, а затем в реку. Нынче на машинах отходы вывезли коммунальщики из-за того, что канализация села засорилась. По данному факту полиция проводит проверку. Административное дело возбуждено по статье "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований". Максимальное наказание для юридических лиц - штраф до 50 тысяч рублей.
Очистные сооружения принадлежат администрации Юсьвинского поселения. В 2014 году Роспотребнадзор обязал восстановить работу очистных сооружений. Но до сегодняшнего дня ничего сделано не было.
Новый срок по восстановлению очистных сооружений - конец 2019 года.
Елена Боталова, замглавы администрации Юсьвинского сельского поселения: "Разработан проект, но сумма проекта составляет 83 миллиона рублей, что составляет 2 годовых бюджета поселения. Какое-либо софинансирование мы получить не можем".
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