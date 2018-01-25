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← Вести Кудымкар 24.01.2018

Жительница Кудымкара получила президентский грант

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Виль шы

Жительница Кудымкара получила президентский грант. Средства будут направлены на реализацию  этномузыкального проекта «Виль Шы», что в переводе означает "Новый звук".  По задумке автора в рамках этого проекта  будет создаваться и развиваться  современная коми-пермяцкая этническая музыка. Подробности - в сюжете.


Опубликовано: 25.01.2018 в 17:44 в рубрике - Новости

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