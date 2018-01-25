Жительница Кудымкара получила президентский грант
Жительница Кудымкара получила президентский грант. Средства будут направлены на реализацию этномузыкального проекта «Виль Шы», что в переводе означает "Новый звук". По задумке автора в рамках этого проекта будет создаваться и развиваться современная коми-пермяцкая этническая музыка. Подробности - в сюжете.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар 24.01.2018
Стефания Надымова показала лучший результат
Вести Кудымкар 23.01.2018
Вести. Кудымкар 22.01.2018
Вести Кудымкар 19.01.2018
Вести Кудымкар 18.01.2018
Приняла мошенника за сына
Жители Кудымкара готовятся отметить Крещение
Вести Кудымкар 17.01.2018
Прикоснись сердцем к театру…
Добавить комментарий: