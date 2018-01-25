Жительница Кудымкара получила президентский грант. Средства будут направлены на реализацию этномузыкального проекта «Виль Шы», что в переводе означает "Новый звук". По задумке автора в рамках этого проекта будет создаваться и развиваться современная коми-пермяцкая этническая музыка. Подробности - в сюжете.