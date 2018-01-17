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Жители Кудымкара готовятся отметить Крещение

Крещение

19 января православные отмечают Крещение Господне.  В Кудымкаре место для купели будет оборудовано у проходной чугунолитейного завода «Медведь». Купель сохранилась с прошлого года. Сегодня после небольшого ремонта она  установлена на своѐ место. Непосредственно у полыньи будут дежурить работник городской администрации и сотрудник МЧС с необходимым снаряжением. Освещение обеспечат  «Кудымкарские электрические сети».  Охрану порядка на месте проведения праздника будут обеспечивать сотрудники полиции и добровольной  народной  дружины. На время проведения мероприятия будет перекрыто движение по улицам Советская и Горького (в районе перекрѐстка этих улиц), а также по дамбе городского пруда. Освящение в Свято-Никольском храме начнѐтся 18 января в 23.30 и закончится в первом часу ночи. После этого начнѐтся движение к проруби. Окунуться можно будет начиная с 23 часов 18 января до 3 часов ночи 19 января.


Опубликовано: 17.01.2018 в 18:16 в рубрике - Новости

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