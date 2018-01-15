Беги бодрее - будешь здоровее
В Кудымкаре продолжает работу клуб для людей старшего возраста «Здоровей». Пенсионеры группы «Здоровей» активно борются за своё долголетие, выполняя комплекс оздоровительных гимнастик. Ветераны за 4 месяца провели 25 занятий. Специалисты КДЦ проводят музыкальную разминку, затем часовые дополнительные танцевальные занятия. А это движение, красота, эмоции, радость общения. Участники клуба говорят, что им нравится заниматься здесь, и без занятий физической культурой они не представляют свою дальнейшую полноценную жизнь.
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