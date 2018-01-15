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Беги бодрее - будешь здоровее

кдц

В  Кудымкаре  продолжает  работу  клуб  для  людей  старшего  возраста  «Здоровей».   Пенсионеры  группы  «Здоровей»   активно борются  за своё долголетие,  выполняя комплекс оздоровительных гимнастик. Ветераны за 4 месяца провели  25 занятий. Специалисты КДЦ  проводят музыкальную разминку, затем часовые дополнительные танцевальные занятия. А это движение, красота, эмоции, радость общения. Участники  клуба   говорят,   что им  нравится заниматься здесь, и без занятий физической  культурой они  не  представляют  свою  дальнейшую полноценную жизнь.


Опубликовано: 15.01.2018 в 12:22 в рубрике - Новости

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