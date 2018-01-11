Смертельное ДТП: депутату грозит до 5 лет тюрьмы

В Кудымкаре начали судить местного депутата. Его обвиняют в гибели человека во время автомобильной аварии. Народному избраннику грозит до 5 лет лишения свободы.

В Кудымкарском суде начался процесс в отношении Андрея Быкова – депутата Земского собрания Юсьвинского муниципального района. Его обвиняют в том, что по его вине произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Авария произошла возле деревни Артамонова Кудымкарского района. По версии следствия, Быков на своем автомобиле «Ауди» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Рено Логан. В результате чего водитель Рено скончался до приезда скорой помощи.

По данной статье депутату грозит до 5 лет лишения свободы. Обвиняемый вину не признает.

У погибшего осталась семья – жена и четверо детей. Адвокаты просят взыскать моральную компенсацию в размере 15 млн рублей.

- Пять человек остались без отца, мужа, кормильца. Это очень серьезный удар. Полностью поддерживаем эту позицию, которую выдвигает потерпевшая.

На данном этапе идет опрос свидетелей. Защита обвиняемого настаивает на том, что Быков двигался по своей полосе, а с управлением не справился водитель Рено, и именно он виноват в ДТП.

Впереди предстоит выслушать еще несколько свидетелей.