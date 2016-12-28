Депутат за рулём: второе смертельное ДТП?

В Коми-Пермяцком округе полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 36-летний житель Перми. В его машину на полном ходу врезалась «Ауди». Страшная авария произошла в районе деревни Артамонова под Кудымкаром. Автомобиль виновника трагедии очевидцы опознали сразу – местные СМИ уже сообщили о причастности к ДТП депутата Юсьвинского Земского собрания Андрея Быкова. В полиции официально подтверждать эту информацию отказались, сославшись на проводимую проверку, и ограничились следующим комментарием.

Елена Гилева, специалист одела по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "В результате ДТП водитель автомашины «Рено» 1980 года рождения скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведется следствие".

Связаться с депутатом не удалось, хотя известно, что водитель «Ауди» не пострадал. Это подтверждают в полиции. Между тем, газета «Парма-Новости» вспомнила, что Андрей Быков в 2003 году уже был замешан в подобной истории – будучи депутатом окружного парламента, он на своем автомобиле сбил человека. Пешеход погиб.