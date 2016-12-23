Коми-пермяки изучают родной язык

В Прикамье выпущены учебные материалы для школ с этнокультурным компонентом.Так, для изучения коми-пермяцкого языка были разработаны рукописи учебных пособий для учеников 5 и 6 классов. Напечатано 500 экземпляров «Рабочей Программы по коми-пермяцкому языку (5-9 кл.)» в комплекте с CD-диском «Технологические карты и презентации уроков коми-пермяцкого языка. 5 класс», 600 экземпляров учебного пособия "Коми-пермяцкий язык. 5 класс", 2 000 экземпляров «Школьный словарь антонимов». На разработку и издание учебных пособий из краевого бюджета выделено 1,87 млн рублей. Помимо этого, подготовлено и издано 100 экземпляров учебно-методического комплекса для изучения татарского языка.