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Коми-пермяки изучают родной язык

литература

В Прикамье выпущены учебные материалы для школ с этнокультурным компонентом.Так, для изучения коми-пермяцкого языка были разработаны рукописи учебных пособий для учеников 5 и 6 классов. Напечатано 500 экземпляров «Рабочей Программы по коми-пермяцкому языку (5-9 кл.)» в комплекте с CD-диском «Технологические карты и презентации уроков коми-пермяцкого языка. 5 класс», 600 экземпляров учебного пособия "Коми-пермяцкий язык. 5 класс", 2 000 экземпляров «Школьный словарь антонимов». На разработку и издание учебных пособий из краевого бюджета выделено 1,87 млн рублей. Помимо этого, подготовлено и издано 100 экземпляров учебно-методического комплекса для изучения татарского языка. 


Опубликовано: 23.12.2016 в 14:55 в рубрике - Новости

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