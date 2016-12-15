На главную - Новости

← Вернувшиеся с Украины сёстры возрождают родную деревню

Как две сестры открыли в заброшенной деревне музей →

В глубинку округа приходит оптоволокно

   Интернет

 В отдалённые населённые пункты Коми-Пермяцкого округа приходит цифровая связь. При поддержке Министерства информационного развития и связи Пермского края волоконно-оптические линии связи проведены в село Полва, а также в ближайшие населенные пункты Кудымкарского района.  Доступ к услугам высокоскоростного интернета, местной телефонной связи и сотовой связи появился в социально значимых бюджетных учреждениях.  Местные жители благодаря инновациям получили возможность пользоваться информационными ресурсами, в том числе порталом «Госуслуги», различными образовательными программами для учащихся и воспитанников дошкольных учреждений.


Опубликовано: 15.12.2016 в 09:50 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вернувшиеся с Украины сёстры возрождают родную деревню

В музей - бесплатно!

Земля по жребию

Капремонт не ждет

Диагноз «бешенство»: объявлена готовность №1

Коми-пермяцкая медицина приказала долго жить...

«Выездная поликлиника» добралась до Кочево

Рыбаки спасли от мороза Лебедя Семёна

Охотники должны обеспечить животных солью и кормом

Пенсионерка выпустила сборник кроссвордов о коми-пермяках


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вернувшиеся с Украины сёстры возрождают родную деревню

Как две сестры открыли в заброшенной деревне музей →

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru