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В глубинку округа приходит оптоволокно
В отдалённые населённые пункты Коми-Пермяцкого округа приходит цифровая связь. При поддержке Министерства информационного развития и связи Пермского края волоконно-оптические линии связи проведены в село Полва, а также в ближайшие населенные пункты Кудымкарского района. Доступ к услугам высокоскоростного интернета, местной телефонной связи и сотовой связи появился в социально значимых бюджетных учреждениях. Местные жители благодаря инновациям получили возможность пользоваться информационными ресурсами, в том числе порталом «Госуслуги», различными образовательными программами для учащихся и воспитанников дошкольных учреждений.
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