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Пенсионерка выпустила сборник кроссвордов о коми-пермяках

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кроссворд

В Кудымкаре в свет вышел первый в мире сборник кроссвордов на тему быта, культуры и истории коми-пермяков. Автором и издателем стала пенсионерка Евгения Кривощекова. Несколько десятилетий она собирала литературу и писала вопросы. Первое издание вышло на русском языке, но вопросы исключительно о культуре коми-пермяков. Например, как звали отца Кудым-Оша? Кто прославил своими подвигами деревню Кукушка в Кочевском районе? 

Екатерина Козлова: "Вопрос по горизонтали - Вождь шаман, отец Оша?"

Вопрос о герое сказок и легенд коми-пермяцкого народа Екатерина Козлова раскалывает без проблем. Отца основателя Кудымкара Кудым-Оша, зовут Пам. Однако вопрос о том, как называлась окружная газета, вышедшая в начале 20 века, оказался не по зубам.

Екатерина Козлова: "Конечно, не все вопросы, если по себе судить, я знаю. И предания, и литературу, и коми-пермяцких писателей нужно знать".

Между тем, газета называлась «Пахарь». Первый сборник кроссвордов о Коми-Пермяцком округе выпустила 75-летняя пенсионерка Евгения Кривощекова. Женщине в создании кроссвордов помогла внушительная домашняя библиотека. 

Евгения Кривощекова: "Как мы приехали в Кудымкар с 1970 года, я покупаю книги, которые относятся к Коми округу".

Чтобы полностью ответить на все вопросы, необходимо знать и героя Великой Отечественной войны из деревни Кукушка Кочевского района, чемпиона мира по самбо из Кудымкара, названия рек в Косинском районе, и даже бога грозы.

Евгения Кривощекова: "Вот, например, даже 75 лет Кудымкару. У меня материалов хватило на 4 кроссворда, и они все были связаны с Кудымкаром, с Пармой".

пенсионерка

По словам Евгении Александровны, для составления одного кроссворда из 40 слов потребуется подготовить в десять раз больше загадываемых слов. После того как выберет подходящие, размещает их в кроссворде и начинает составлять вопросы.

За время работы Евгения Александровна составила не один десяток кроссвордов, и только лучшие из них включила в свой первый сборник, который вышел в 100 экземплярах.

Тираж оказался небольшой, ведь женщина отдала деньги из своего кармана. Семь тысяч рублей - внушительная сумма для небольшого бюджета пенсионерки.

Уже сейчас сборник изучают в кудымкарской библиотеке. Вопросы и ответы об округе составлены на русском языке. А значит - понятны всем. Материал можно использовать для популяризации истории, географии и культуры округа.

Валентина Югова, директор Коми-пермяцкой центральной национальной библиотеки им. Лихачева: "Мы можем взять для себя на вооружение эти вопросы. И мероприятие, посвященное округу, провести на примере этих кроссвордов".

А у Евгении Кривощековой в планах искать спонсоров, чтобы увеличить количество сборников. О продаже, правда, не думает, главная задача - сохранить историю родного народа таким не совсем обычным способом.

 


Опубликовано: 05.12.2016 в 11:06 в рубрике - Новости

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