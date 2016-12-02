Коми-пермяки выбрали лучшего пекаря

В Кудымкарском районе проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в сфере общественного питания и производства хлебобулочных изделий». Данный конкурс проводился в целях совершенствования мастерства, выявления и поощрения лучших специалистов по оказанию услуг в сфере общественного питания, стимулирования к повышению качества продуктов собственного производства и усиления ответственности товаропроизводителя перед потребителями на территории района.

По словам пекарей, не надо дорогостоящей техники, чтобы испечь вкусный хлеб. Достаточно традиций предков, которые были отточены веками, и вкусный каравай окажется на вашем столе.