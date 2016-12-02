На главную - Новости

← Осторожно: труднодоступная медицина

Пенсионерка выпустила сборник кроссвордов о коми-пермяках →

Коми-пермяки выбрали лучшего пекаря

хлеб

В  Кудымкарском  районе  проведен  конкурс  профессионального мастерства  «Лучший  по профессии  в  сфере    общественного питания  и  производства  хлебобулочных  изделий». Данный  конкурс  проводился   в  целях   совершенствования  мастерства, выявления  и  поощрения    лучших  специалистов  по  оказанию  услуг  в  сфере  общественного питания, стимулирования    к  повышению  качества    продуктов  собственного производства  и  усиления    ответственности   товаропроизводителя  перед  потребителями  на  территории  района.

По словам пекарей, не надо дорогостоящей техники, чтобы испечь вкусный хлеб. Достаточно традиций предков, которые были отточены веками, и вкусный каравай окажется на вашем столе.


Опубликовано: 02.12.2016 в 15:02 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Осторожно: труднодоступная медицина

Майкор без воды

Выездная поликлиника: Узких специалистов ждут в глубинке

В Кудымкарском районе превышен эпидпорог по ОРВИ

Как хорошо уметь писать

В Кудымкаре открылся мини-зоопарк

Шило на мыло...

Культуре быть!

Палитра Пармы

Пенсионеры вышли на защиту единственного медпункта


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Осторожно: труднодоступная медицина

Пенсионерка выпустила сборник кроссвордов о коми-пермяках →

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru