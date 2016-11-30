Осторожно: труднодоступная медицина
В Кудымкарском районе закрыли ещё один медпункт. С 15 ноября в деревне Тебенькова не работает фельдшерско-акушерский пункт. Закрытие, по словам руководства Кудымкарской центральной районной больницы, связано с отсутствием медработника, сообщает интернет-издание "Parmanews. Ru". Теперь жителям Тебенькова нужно обращаться за медпомощью в ближайший ФАП, который находится в 5 км в селе Кува. Как уже сообщалось, также в ноябре без ФАПа в своей деревне остались и жители Ваганова. Они не позволили вывезти из медпункта оборудование и устроили пикет.
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