Осторожно: труднодоступная медицина

В Кудымкарском районе закрыли ещё один медпункт. С 15 ноября в деревне Тебенькова не работает фельдшерско-акушерский пункт. Закрытие, по словам руководства Кудымкарской центральной районной больницы, связано с отсутствием медработника, сообщает интернет-издание "Parmanews. Ru". Теперь жителям Тебенькова нужно обращаться за медпомощью в ближайший ФАП, который находится в 5 км в селе Кува. Как уже сообщалось, также в ноябре без ФАПа в своей деревне остались и жители Ваганова. Они не позволили вывезти из медпункта оборудование и устроили пикет.