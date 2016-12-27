В поселке Сёйва завершено строительство школы

В Гайнском районе Коми-Пермяцкого округа завершено строительство школы в поселке Сёйва. Сейчас руководство района сдает объект Стройнадзору, после чего станет понятно, когда новое здание распахнет свои двери для детей.

Такое необходимое для населённого пункта образовательное учреждение начали строить в 2010 году. Первоначально контракт был заключен с пермской компанией «Стройактив». Через год руководство района отказалось от сотрудничества с подрядчиком, в отношении которого возбудили уголовное дело. Экспертиза показала, что 21 млн рублей «Стройактив» получил за часть работ, которые не были выполнены или были выполнены некачественно. Впоследствии школу достраивали уже другие подрядчики – на каждый вид работ проводился новый конкурс. Всего на строительство школы, по данным районной администрации, было потрачено порядка 90 млн. рублей.

А пока дети в поселке Сёйва учатся в старом деревянном здании, у которого на сегодня нет лицензии на образовательную деятельность.