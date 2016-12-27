«Старты на воде». В плавательном бассейне Кудымкара состоялись «Старты на воде». В них приняли участие учащиеся школы - сада № 12 города Кудымкара.

Кудымкарись плавательнöй бассейнын сетiсö старт виль годся вермасьöммезлö. Соревнованнеэзын «Старт на воде» участвуйтiсö даскыкöт номера школаись велöтчиссез, «Кудымкарский» нима межмуниципальнöй отделiсь общественнöй советiсь представителлез и городскöй думаись депутаттэз.

Уялöмын лöсьöтчисö соревнуйтчыны челядь и ыджыттэз. Виль год паныт даскыкöт номера школаись велöтчиссез понда организуйтiсö быльнöй спортивнöй праздник.

Коррекционнöй школаись велöтчиссез неделя вылас занимайтчöны бассейнын кыкись и эта старт кежö лöсьöтчисö бура. Кыдз торйöтчисö велöтiссез, эттшöм соревнованнеэз оланын челядьлö ёна отсалöны, здоровье крепамис быдöнныслöн, кин пондöтчис уявны.

Öнi кужöммез мыччалiсö нылочкаэз и зоночкаэз. Пессисö да одзасисö öтамöдкöт зэв ёна. Уйисö вольнöй стильын и бура старайтчисö, эд кыкдас вит метра кузя дистанция колiс уйны меддженыт кад коста.

Ва вылын старт вöлi сетöм не öтiк группалö, а сы бöрын пондöтiсö эстафета, кöдаö уйиссезöс бöрйисö жребий сьöртi. Кыдз торйöтчисö организаторрез, соревнованнеэз помын, челядьöс видзчисисö уна козиннэз, это: футбольнöй мяччез, шахматтэз, шашкаэз и видзчисяна грамотаэз.