Старты на воде
«Старты на воде». В плавательном бассейне Кудымкара состоялись «Старты на воде». В них приняли участие учащиеся школы - сада № 12 города Кудымкара.
Кудымкарись плавательнöй бассейнын сетiсö старт виль годся вермасьöммезлö. Соревнованнеэзын «Старт на воде» участвуйтiсö даскыкöт номера школаись велöтчиссез, «Кудымкарский» нима межмуниципальнöй отделiсь общественнöй советiсь представителлез и городскöй думаись депутаттэз.
Уялöмын лöсьöтчисö соревнуйтчыны челядь и ыджыттэз. Виль год паныт даскыкöт номера школаись велöтчиссез понда организуйтiсö быльнöй спортивнöй праздник.
Коррекционнöй школаись велöтчиссез неделя вылас занимайтчöны бассейнын кыкись и эта старт кежö лöсьöтчисö бура. Кыдз торйöтчисö велöтiссез, эттшöм соревнованнеэз оланын челядьлö ёна отсалöны, здоровье крепамис быдöнныслöн, кин пондöтчис уявны.
Öнi кужöммез мыччалiсö нылочкаэз и зоночкаэз. Пессисö да одзасисö öтамöдкöт зэв ёна. Уйисö вольнöй стильын и бура старайтчисö, эд кыкдас вит метра кузя дистанция колiс уйны меддженыт кад коста.
Ва вылын старт вöлi сетöм не öтiк группалö, а сы бöрын пондöтiсö эстафета, кöдаö уйиссезöс бöрйисö жребий сьöртi. Кыдз торйöтчисö организаторрез, соревнованнеэз помын, челядьöс видзчисисö уна козиннэз, это: футбольнöй мяччез, шахматтэз, шашкаэз и видзчисяна грамотаэз.
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