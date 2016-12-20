В Прикамье прошел фестиваль уральского валенка

Валенки - традиционная обувь коми-пермяков - казалось бы, уже давно стала предметом декоративным, давно ушедшим в прошлое, как лапти. Но нет, в крепкие уральские морозы валенки на пике моды - не только лесники из глухой тайги, но и горожане говорят теплой обуви - «Да».

Валентина Харина, жительница города Перми: «Сегодня вообще очень холодно. Было бы классно, если бы на мне были валенки».

Валенки пимокатного цеха Кудмыкра, а также мастеров со всего округа представили на традиционном фестивале «Уральский валенок». Сейчас в ходу декортаивные валенки. Для их изготовления пимокаты используют шерсть из-за границы.

Валентина Пешкова, пимокат: «Шерсть я покупаю везде. В интернете из Болгарии заказываю, итальянская у меня шерсть, а в основном российская, но только не местная, потому что местная шерсть грубая».

Цены на валенки в зависимости от размера варируются от 1000 до 2000 рублей. Дешевле импортной, и по мнению людей, намного теплее.

Нина Ососова, пимокат: "Маленькие 1 200, с 25- до 28 размера по 2 000, а мужские - по 2 160 руб.».

На "Уральском валенке" все желающие смогли увидеть, как мастера из обычной шерсти делали уже готовые валенки. Правда, досмотреть весь процесс смогли единицы. Ведь на изготовление только оной детской пары уходит до трех часов.

А проверили качество валенков уже на морозе - в почти минус 30 градусов.

В завершении праздника все гости фестивала опробовали новенькую обувь на флешмобе. Здесь все уверены, пока морозы стоят, и валенки существовать будут.