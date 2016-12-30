Мост отремонтировали после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры в Гайнском районе отремонтировали мост, - сообщает портал Парма-новости. Жители самого отдалённого посёлка в Коми округе были вынуждены ездить по разрушенному мосту. Мост через реку Ручь на автомобильной дороге Усть-Черная - Керос находился в аварийном состоянии и был частично разрушен: прогнулись промежуточные опоры, отсутствовала насыпь подхода со стороны поселка Керос, балочная система моста находилась в неудовлетворительном состоянии из-за разрушенной береговой опоры. Прокуратура Гайнского района совместно с отделом ГИБДД провела проверку и вынесла представление в адрес главы района с требованием отремонтировать мост. Также на момент проведения проверки отсутствовал объезд моста через реку Ручь. Администрация сначала сделала объезд, а после отремонтировала и мост.