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Коми-пермяки устроят флешмоб в валенках

валенки

В Коми-Пермяцком этнокультурном центре пройдет межрегиональный фестиваль «Уральский валенок», который проводится с целью сохранения и популяризации национальной самобытности и культуры коми-пермяцкого народа. В рамках программы фестиваля состоится песенный конкурс "Оба, валенок!", выставка «Ёлочная игрушка своими руками», молодежный спортивный конкурс «Пермяцкие игрища», выставка-продажа вязаных изделий «Вяжем для семьи», флешмоб "Пими-dance", коллективный конкурс «Обвяжем валенком», творческие мастер-классы, конкурс частушечников «Частушечный батл». В праздничном концерте примут участие народные артисты Республики Коми Петр Шучалин и Василий Рочев, фольклорный коллектив «Иньва». Гости мероприятия смогут попробовать блюда коми-пермяцкой кухни. По итогам конкурсов победителей наградят дипломами и ценными призами. Всем участникам выдадут сертификаты.


Опубликовано: 16.12.2016 в 11:35 в рубрике - Новости

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← Коми-пермяков научат финскому танцу

Фанфары отгремели, спорткомплекс опустел →

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