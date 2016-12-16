Коми-пермяки устроят флешмоб в валенках

В Коми-Пермяцком этнокультурном центре пройдет межрегиональный фестиваль «Уральский валенок», который проводится с целью сохранения и популяризации национальной самобытности и культуры коми-пермяцкого народа. В рамках программы фестиваля состоится песенный конкурс "Оба, валенок!", выставка «Ёлочная игрушка своими руками», молодежный спортивный конкурс «Пермяцкие игрища», выставка-продажа вязаных изделий «Вяжем для семьи», флешмоб "Пими-dance", коллективный конкурс «Обвяжем валенком», творческие мастер-классы, конкурс частушечников «Частушечный батл». В праздничном концерте примут участие народные артисты Республики Коми Петр Шучалин и Василий Рочев, фольклорный коллектив «Иньва». Гости мероприятия смогут попробовать блюда коми-пермяцкой кухни. По итогам конкурсов победителей наградят дипломами и ценными призами. Всем участникам выдадут сертификаты.