«Выездная поликлиника» добралась до Кочево

Специалисты Коми-Пермяцкой окружной больницы в рамках проекта "Выездная поликлиника" запланировали на сегодня очередной визит в Кочево. На этот раз принимать маленьких пациентов в центральной районной больнице будут детский эндокринолог и детский невролог. Решение о том, какие специалисты нужны для каждой отдельной территории, принимают сами лечебные учреждения и делают заявку в Коми-Пермяцкую окружную больницу. Запись пациентов осуществляется в электронной регистратуре. В Прикамье сегодня работают пять выездных поликлиник, в составе которых узкие специалисты лучших краевых клиник и Коми-Пермяцкой окружной больницы регулярно посещают отдаленные населенные пункты. По информации краевого Минздрава, за 10 месяцев текущего года бригады врачей приняли на выезде более 8 тыс. пациентов.