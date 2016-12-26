Жители Ваганова: Надо будет - до Путина дойдём!

В ситуацию, когда на севере Пермского края люди оказались отрезаны от доступной медицины, вмешалась прокуратура. Речь о скандальном ФАПе в деревне Ваганово. Планам властей закрыть пункт здесь воспрепятствовали местные жители, буквально грудью защищая медицинское оборудование от вывоза. И если кому-то такие действия показались незаконными, то прокуратуре незаконными показались действия властей - закрыть ФАП.

На прием к фельдшеру жители деревни Ваганово идут как обычно. Местный ФАП месяц назад чиновники хотели закрыть. Сейчас он работает в обычном режиме, но как долго, никто не знает.

Ольга Старцева, жительница д.Ваганово: "Если бы нам сказали, что ФАП не закроют, то мы бы успокоились, а сейчас переживаем".

Людям пришлось отбить медучреждение от закрытия. Бригада медиков приехала вывезти оборудование, но люди собой закрыли вход персоналу. Все началось с того, что уволился фельдшер, так как его не устроили зарплата и условия жилья. Руководство нового сотрудника решило не искать, а просто закрыть ФАП. По словам местных жителей, ФАП работает в обычном режиме, фельдшер до обеда на месте, а после выходит к лежачим больным, но эта мера временная. Несмотря на то, что ФАП работает, люди говорят, что это до 17 января, а после его обещают закрыть.

Нина Дерябина, жительница д.Ваганово: "Дальше будем отставивать, надо будет - до Путина дойдем!".

Получить комментарии у главного врача не удалось, его на месте нет. Ситуацию изучили сотрудники прокуратуры. ФАП обслуживает два населенных пункта, это более 300 человек. По приказу минздрава медучреждение должно пристутствовать в населенных пунктах, где более 300 человек, поэтому его закрытие - нарушение федерального закона.

Роман Владимиров, Прокурор Кудымкара: "Кудымкарским городским судом в отношении главврача ЦРБ внесено предупреждение о недопустимости нарушения закона, также внесен протест на приказ главврача ЦРБ от 10.11.2016 о закрытии ФАПа".

Вагановцы открыто заявляют, что будут до конца бороться за то, чтобы ФАП работал. Если нужно, будут обращаться вновь в надзорное ведомство и грудью зашищать стены медучреждения.