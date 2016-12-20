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На пожаре в Кудымкаре погибли два человека

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дом сгорел

Серьезный пожар произошел накануне в Кудымкаре. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 19 декабря в 5 часов дня. Пожарная бригада незамедлительно отправилась на вызов. В сообщении говорилось о том, что в здании находятся люди.

В огне оказался четырехквартирный дом. На момент приезда пожарных уже была объята пламенем крыша здания и одна из квартир. Пожару был присвоен 2 уровень сложности.

В тушении пожара было задействовано 7 пожарных расчетов. В ходе проведения разведки места пожара звеньями КЗДС на пожаре были обнаружены 2 человека, которых вынесли на улицу. Пожар был локализован и потушен.

 Несмотря на тяжелые погодные условия, пожар удалось потушить в течение получаса. Объята пламенем была площадь в 96 кв. метров. Спасти двух мужчин не удалось. Сейчас ведется провверка, устанавливается причина возникновения огня.

Рустам Меметов, Начальник службы пожаротушения 14 отряда ФПС по Пермскому краю: «Причину пока сейчас устанавливаем. Но ориентировочно где-то следы очаговые находятся внутри квартиры. Есть версии, они отрабатываются сотрудниками надзорного ведомства, вместе с правоохранительными органами».

Погибшие - хозяин квартиры и его родственник. По оперативным данным хозяин был инвалидом, плохо ходил и большую часть времени проводил в постели. Именно постель по предварительной версии и явилась очагом возгорания.

На данный момент причины пожара устанавливаются. Сотрудники МЧС не устают напоминать о том, что необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности, особенно сейчас, в сильные морозы, чтобы обезопасить свой дом от беды.

 


Опубликовано: 20.12.2016 в 16:03 в рубрике - Новости

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