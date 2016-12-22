«Педагогический дебют» собрал молодых педагогов

В Кудымкаре состоялся муниципальный конкурс «Педагогический дебют». Это первое состязание для молодых педагогов со стажем не более 5 лет. В будущем такая номинация будет проводиться в рамках краевого конкурса «Учитель года» и победители будут представлять город на краевом уровне.