На главную - Новости

← В Прикамье прошел фестиваль уральского валенка

«Педагогический дебют» собрал молодых педагогов

педагоги

В  Кудымкаре  состоялся  муниципальный  конкурс  «Педагогический дебют». Это  первое   состязание  для  молодых педагогов    со  стажем  не  более  5  лет. В будущем  такая  номинация будет проводиться в  рамках  краевого конкурса  «Учитель  года»  и    победители  будут  представлять  город    на  краевом  уровне.  


Опубликовано: 22.12.2016 в 18:15 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В Прикамье прошел фестиваль уральского валенка

На пожаре в Кудымкаре погибли два человека

Фанфары отгремели, спорткомплекс опустел

Коми-пермяки устроят флешмоб в валенках

Коми-пермяков научат финскому танцу

Как две сестры открыли в заброшенной деревне музей

В глубинку округа приходит оптоволокно

Вернувшиеся с Украины сёстры возрождают родную деревню

В музей - бесплатно!

Земля по жребию


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье прошел фестиваль уральского валенка

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru