«Педагогический дебют» собрал молодых педагогов
В Кудымкаре состоялся муниципальный конкурс «Педагогический дебют». Это первое состязание для молодых педагогов со стажем не более 5 лет. В будущем такая номинация будет проводиться в рамках краевого конкурса «Учитель года» и победители будут представлять город на краевом уровне.
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