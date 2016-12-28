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В Кудымкарском районе состоялся кадетский фестиваль

кадеты

В Белоевской школе на свой первый фестиваль собрались все кадетские классы района. Девяти кадетским классам нужно было продемонстрировать, чему они научились и какие навыки освоили. В школах округа кадетское движение набирает обороты. На сегодняшний день кадетские классы открыты в Кудымкаре, Белоево и Куве. Большое внимание уделяется в школах и военно-патриотическому воспитанию. Кадетский фестиваль еще раз доказал, что останавливаться на достигнутом не стоит, нужно открывать новые  кадетские классы.

Кадеттэзлöн фестиваль. Кудымкарскöй районiсь быдöс кадетскöй классэз öксисö Белоевоись школаын первой ны оланын эттшöм фестиваль вылын. Öнi кыкьямыс кадетскöй класслö колiс мыччавны, кыдз нiя бура быдмисö кужöммезын, кытшöм тöдöммезöн тырис быд велöтчисьлöн багаж.

Организаторрез, велöтiссез и наставниккез, быдöнныс видзчисиö челядьсянь ыджыт успеххез. Татöн ны понда лöсьöтiсö испытаннеэзiсь ассяма маршрут, кöдö кыкьямыс кадетскöй класс старайтчисö мунны сорасьöммезтöг. Челядь видзисö асьнысö увереннöя.

Кадетскöй движенне округись школаэзын öктö обороттэз. Талун быдтöны кадеттэзöс Кудымкарын, Белоевоын и Куваын. Военно-патриотическöй воспитанне сетсьö тыра мераöн, а кадетскöй фестиваль мыччалiс, что пыртны кадеттэзö виль классэз колö и одзлань, эд кадеттэзiсь быдмöны бур гражданиннэз.


Опубликовано: 28.12.2016 в 13:31 в рубрике - Новости

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