Минсельхоз России пообещал аграриям льготы по кредиту

Со следующего года сельхозпредприятия Пермского края будут получать кредиты по льготной ставке в 5%. Такое решение принято Минсельхозом России и озвучено на совещании в селе Белоево Кудымкарского района. Там обсуждали планы по развитию отрасли в Коми-Пермяцком округе.

После четырех месяцев строительства перерезана алая лента. Открыт цех по переработке мяса в селе Белоево. Уже третий в Коми-Пермяцком округе.

Испытывает новое оборудование сотрудник цеха Дмитрий Коньшин. Всего здесь будут работать четыре человека. Планируемый объем переработки мяса - 102 тонны в месяц.

Дмитрий Коньшин, сотрудник убойного цеха: "От забоя до хранения, потом обвалка и уже готовое мясо увозим на переработку".

На строительство затратили почти 11 миллионов рублей. Это собственные средства сельскохозяйственного кооператива, а также гранта.

Виктор Зубов, председатель СХППК «Кудымкарский»: "Фактически исполнено 50 на 50, около 5 миллионов собственных средств ушло".

А это новенькая молочная ферма колхоза «Россия». Здание построили на собственные средства. Для этого брали кредит под процентную ставку в 15%. В будущем году для сельхозпроизводителей банки предоставят льготные условия кредитования.

Иван Огородов, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Минсельхоз России принял решение, что с 2017 года у нас кредитование будет под 5%, мы упрощаем процедуру субсидирования".

Раньше часть процентов за счет субсидий гасил краевой бюджет. На это уходило время, средства предприятия получали с запозданием порой в несколько месяцев.

Михаил Петров, председатель СХПК «Россия»: "Чтобы не загружать предприятия этими субсидиями, а дать только их ставку, которая ложится на бизнес, на предприятие - до 5%. Это большая помощь и поддержка предприятию. Ведь деньги не отвлекаются на процентную ставку, которая идет за счет субсидий".

Также в 2017 году 14 фермеров получат грантовую поддержку.

Планы развития сельского хозяйства в Коми-Пермяцком округе в 2017 году главы муниципалитетов и руководители сельхозпредприятий обсудили на совещании с министром сельского хозяйства Пермского края.

На повестке дня вновь был поднят вопрос о пустующих землях. Задача к местным властям их задействовать. Но пока не удается прийти к единому мнению, как это сделать. Слишком много юридических тонкостей. Что касается льготного кредитования, колхоз «Россия» планирует в будущем воспользоваться кредитом для постройки зерносушильного комплекса и нового телятника.