В Кудымкаре программа капремонта выполнена в срок

В Кудымкаре региональная программа капремонта-2016 выполнена в срок. В текущем году в столице Пармы введены в эксплуатацию 7 многоквартирных домов. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения проведен в домах по улице Веселая, 2, 4 и 6, в трех домах по улице Калинина, 52, Свердлова, 112, Ленина, 7 проведен ремонт кровли, в доме по улице Советская, 30 отремонтирован фундамент. Техническим заказчиком работ выступила некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». На 2017 городе в Кудымкаре запланирован капитальный ремонт в десяти многоквартирных домах, общая сумма по запланированным работам составляет более 3 млн. рублей.