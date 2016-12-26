На трассе Нытва–Кудымкар произошло смертельное ДТП
Смертельная авария с участием двух легковушек произошла накануне вечером на трассе Нытва–Кудымкар. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi двигался по трассе Нытва–Кудымкар. На 117-м км дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan. В результате 36-летний водитель Renault получил серьезные травмы и скончался на месте аварии. По факту смертельного ДТП сотрудники дорожной полиции начали проверку.
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