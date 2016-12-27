В Кудымкаре проверили места продаж пиротехни

Сотрудники МЧС и МО «Кудымкарский» провели совместный рейд. Они проверили места продаж пиротехнической продукции.

МЧС-iсь и «Кудымкарский» нима межмуниципальнöй отделiсь сотрудниккез петiсö öтласа рейд вылö. Нiя проверяйтöны магазиннэз, кытöн вузалöны пиротехническöй изделиеэз.

Вузасьны пиротехникаöн Кудымкарын пондöтчисö важынни, öнi, декабрь месяцö, ажиотаж быдмис, спрос сэтшöм товар вылö содö лунiсь лун вылö, сiйöн видзöтны и проверитны объекттэз, кытöн вузасьöны пиротехникаöн да быдкодь виль годся товарöн, кыдз некöр актуальнöй и наздорнöй органнэзiсь сотрудниккез пондöтiсö ассиныс удж.

Эта рейд коста полицейскöйез и пожарнöйез видзöтiсö карись магазиннэзын быдöс пиротехническöй изделиеэзлiсь ассортимент, кöдö вузасиссез петкöтiсö прилавок вылö. Кыдз шуöны асьныс проверяющöйез, таво виль годся продукция содiс фейерверккезлöн и салюттэзлöн виль виддэзöн. Сiдз овлö пыр. Ны вылö документтэз и сертификаттэз долженöсь лоны быд магазинынын, этö и видзöтiсö. Эз орддьö бокöт и öтöрись вузасян точкаэз. Палаткаэзын, шуоны полицияись сотрудниккез, вузасьны питардаэзон мукöдыс радейтöны. Эта рейд коста сэтшöм закондзугиссез эз пантасьö. Предпринимателлез асьныс шуöны, мый ны вылын деньга уна он кер, а вот штраффез вермасö лоны ыджытöсь.

Быдöнныслiсь, кин дынö локтiсö эта проверка коста, видзöтiсö огнетушителлез, пиротехническöй товар вылö сертификаттэз и нельки упаковкаэз, абу я нiя важöсь и дойдöмöсь. Штраффез вермасö кышавны не только МЧС-iсь сотрудниккез, но и полицейскöйез.

Сiдзжö карись олiссезлö юöртöны, что лыйны фейерверккез и салюттэз таво пондас туйтны эта понда сетöм торья местаэзын, это: театральнöй и КДЦ одзись площаддез.