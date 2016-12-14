Вернувшиеся с Украины сёстры возрождают родную деревню

Вернувшиеся с Украины сестры на своей малой родине в заброшенной деревне Синтомова открыли настоящий музей. В старом полуразвалившемся доме создали экспозицию, отображающую быт и культуру родного народа. Все экспонаты собрали с близлежащих деревень. Просили у жителей отдать что не жалко. Здесь можно увидеть традиционные ткацкие станки, прялки, утюги, одежду, инструменты для плетения лаптей, посуду. Всего собрано более 50 разных вещей. Сейчас поиск старинных вещей продолжается. Правда, увидеть экспозицию можно только в светлое время суток, ведь пока здесь нет электричества.

Любовь Четина, жительница д. Синтомова. "Вы знаете, музеев таких уже очень мало осталось. И пошли собрали все что есть. - Ходили по домам, но мы еще не все дома обошли. Будем собирать и дальше".

Любовь Четина вместе с сестрой родились в деревне Синтомова, после в студенческие годы переехали жить в Украину. Вернулись три года назад и все время посвящают возрождению давно забытой деревни. В 2014 году они построили храм. Помогали при строительстве родственники и все желающие с близлежащих деревень. Теперь службы в новом храме идут каждую неделю, на них приходят люди когда-либо жившие в этой деревне.

Мария Головина, Нина Аркадьевна: «Храм божий он всегда нужен был и будет нужен людям. - Все вот наши Синтамовские всегда сюда заходят».

До этого прожили на Украине почти 30 лет. Как признается Любовь Васильевна Четина, даже во сне видела, как возвращается на родину. Однако по приезду узнала, что её деревни не стало, хотя ещё в 90-х годах деревня Синтомова насчитывала более 47 домов. Активные сёстры останавливаться на достигнутом не собираются.